Что нужно взять 31 марта на избирательный участок: уточнение ГМС

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Проголосовать на выборах президента 31 марта украинцы могут как с ID-картой, так и с паспортом-книжечкой: оба документа равнозначны и самодостаточны. Для участия в голосовании не нужно подавать никаких дополнительных документов, сообщили в Госмиграционной службе.

Включенным в список избирателей гражданам на избирательном участке не имеют права отказать в голосовании:

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- из-за отсутствия в паспорте-книжечке фото, которое вклеивается туда при достижении 25-ти или 45-летнего возраста;

- из-за расхождений в избирательном адресе гражданина или отсутствия данных о регистрации места жительства в ID-карте.

На выборах можно проголосовать не только на территории Украины, но и за ее пределами - на избирательных участках. В этом случае удостоверяющим личность документом является загранпаспорт.

Чтобы избежать в день голосования возможных недоразумений, ЦИК советует заранее проверить свои личные данные в списках на сайте Госреестра избирателей.

"Важно, что граждане Украины, которые проживают на временно оккупированной территории, а также внутренне перемещенные лица имеют право реализовать свое право голоса на выборах путем изменения места голосования без изменения избирательного адреса", - уточнили в ГМС.

В конце 2018 года глава ЦИК Татьяна Слипачук говорила, что на избирательный участок собственнику ID-карты "лучше брать с собой весь пакет документов", который прилагается к карте.