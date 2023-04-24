"Чтобы что?" – Подоляк раскритиковал публикацию WP о якобы подготовке ударов ГУР по Москве

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на публикацию The Washington Post о якобы "плане ГУР" атаковать Москву на годовщину полномасштабного вторжения России. По его мнению, подобные публикации дискредитируют Украину в глазах западных партнеров, написал он в Twitter.

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Как отмечает Подоляк, произошла очередная "странная медиасенсация", которую "конспирологически" сообщили уважаемые американские СМИ. По его мнению, в ней нет деталей и логики.

"И потому сразу один простой вопрос. А зачем нам нужно было бы это делать? Чтобы что? Какую задачу решила бы такая одноразовая акция? Изменила ход войны? Заставила бы россиян бежать? Отменила бы потребность в оружии?" – написал он.

По его убеждению, такие статьи выполняют функцию дискредитации Украины на Западе.

"Подобные публикации с обязательной ссылкой на "анонимные источники" выполняют лишь одну катастрофическую функцию: формируют общественное мнение в западных столицах, будто Украина неразумная, инфантильная и импульсивная страна, которой взрослым людям опасно доверять серьезное оружие", – написал он.

Он отметил, что неважно, публикуются ли статьи сознательно или бессознательно, потому что это "не меняет сути".

По мнению Подоляка, Украина "вообще-то иначе все видит", поэтому ей нужны "дальнобойные ракеты для уничтожения российской логистики на оккупированных территориях и различные виды авиации для защиты неба и уничтожения российских фортификационных сооружений". Благодаря этому, можно будет провести контрнаступательные действия и минимизировать потери, написал он.

"Может, хватит играть в отговорки и подковерную realpolitik, пока идет война и гибнут люди?" – резюмировал Подоляк.

24 апреля 2023 WP сообщили, что украинская разведка якобы планировала нанести удары по Москве на годовщину вторжения, однако США "попросили отложить" это.

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Артем Джеріпа

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