Песков начал угрожать Украине из-за НАТО. Подоляк: Попугай. Дружочек, скажи это Финляндии

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал спикера Кремля Дмитрия Пескова "человеком-попугаем" после его очередного заявления о НАТО и войне против Украины. Об этом он сообщил в интервью 24 каналу.

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По его словам, Песков не является человеком, который генерирует смыслы, а просто повторяет какие-то вещи "как попугай".

Он отметил, что Украина всегда подсознательно чувствовала себя вторично по отношению к РФ, якобы в Москве более мощные интеллектуалы, однако от подобного мышления необходимо отказываться и не обращать внимание на заявления из Кремля.

"Кто это вообще такой? Песков не является генератором интеллектуальных смыслов, это человек-попугай. Постоянно говорит: Мы не допустим НАТО. Дружочек, иди не допусти НАТО в Финляндию", — сказал Подоляк.

Также он подчеркнул, что в Украине намного больше людей, которые генерируют смыслы.

"Они продолжают нести галиматью уже 14 месяцев. Субъективность Украины выше, чем у РФ", — резюмировал советник главы ОП.

Ранее во время визита генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киев Песков сказал, что целью войны, которую Россия ведет на уничтожение украинского государства, якобы является недопущение вступления Украины в Альянс.

Президент Зеленский во время встречи со Столтенбергом 20 апреля 2023 года сказал, что Украина не ищет альтернативы вступления в НАТО и надеется получить от Альянса на июльском саммите в Вильнюсе гарантии безопасности на период подготовки к членству.

Столтенберг заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе важным элементом повестки дня будет вопрос членства Украины в Альянсе.

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Дмитро Гриниченко

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