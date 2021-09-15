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Чтобы не навлекать тень на организацию. Беленюк сказал, почему забрал заявление о расизме

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2021, 21:28
Чтобы не навлекать тень на организацию. Беленюк сказал, почему забрал заявление о расизме - Фото
Жан Беленюк (скриншот с видео)

Депутат Жан Беленюк забрал из полиции свое заявление о расистских оскорблениях в его адрес. По словам депутата, он встретился с представителями некой организации, которая знает напавших на него, и которая провела с ними "соответствующую работу". Об этом Беленюк рассказал в эфире hromadske.

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Депутат рассказал, что через несколько дней после инцидента к нему через представителя фракции обратились представители "одной организации", которые, по их словам, знают, кто выкрикивал расистские оскорбления в адрес Беленюка.

"Они провели с ними соответствующую работу, и для того, чтобы не навлекать тень на ту организацию, потому что глобально она проводит позитивную работу для украинского общества, мы пожали руки. Для меня этот конфликт сейчас исчерпан", ㅡ сказал Беленюк.

Он также добавил, что для него главным было задать те вопросы, которые он задал в своей публикации об инциденте в Facebook.

Беленюк сказал, что люди, с которыми он общался, допустили, что оскорбление могли спровоцировать фотографии, где спортсмен стоит рядом с российской пропагандисткой Скабеевой после Олимпиады в Рио в 2016 году.

"Эти люди, с которыми я встречался, сказали, что они знают, что среди них есть небольшой процент людей, которые исповедуют праворадикальные взгляды", – сказал Беленюк.

Депутат не считает, что в Украине остро стоит вопрос расизма. "Дело в том, что на бытовом уровне люди с темным цветом кожи действительно могут сталкиваться с проявлениями расизма, но я не могу сказать, что это повально, я уверен, что адекватных людей намного больше", – сказал он.

При этом Беленюк признался, что не позволяет себе ходить на футбол. "Например, я никогда не позволял себе ходить на футбол. Не в фанатский, а просто в сектор. Есть фанатский сектор, где такие радикально настроенные парни собираются, туда мне точно ходить не стоит. Даже просто в сектор, потому что я знаю, что это место повышенной опасности для меня", – сказал он.

Депутат отметил, что сейчас ситуация улучшается по сравнению с тем, как было 10-15 лет назад.

Вадим Ребрина
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расизм ксенофобия Жан Беленюк
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