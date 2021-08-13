"Расизм недопустим". Зеленский ответил на провокацию против Беленюка. Полиция расследует

Любые проявления расизма или ксенофобии недопустимы, полиция должна жестко реагировать на такие случаи и пресекать их. Об этом написал в Twitter президент Владимир Зеленский, реагируя на сегодняшнюю попытку расистов спровоцировать на конфликт народного депутата и олимпийского чемпиона Жана Беленюка.

"Украинский гимн прозвучал на Олимпиаде Tokyo 2020 именно благодаря Жану Беленюку! Он – один из самых достойных сыновей Украины, им гордится наш народ! А любые проявления расизма или ксенофобии в Украине недопустимы! Полиция должна жестко реагировать на такие случаи и пресекать их", – написал президент.

В Слуге народа выступили с официальным заявлением, в котором категорически осудили использование любой формы дискриминации и агрессии – по признаку расы или любой другой.

"Подчеркиваем, что патриотизм того или иного гражданина не измеряется его цветом кожи, полом, этническим происхождением или местом жительства. Считаем, что подобный инцидент – одно из проявлений языка ненависти", – говорится в заявлении.

В партии потребовали у полиции в кратчайшие сроки установить личности нападавших и привлечь их к ответственности.

В полиции информируют, что во время мониторинга интернета обнаружили публикацию, в которой "один из народных депутатов сообщил об инциденте, который произошел с ним в центре столицы".

Правоохранители заявили, что устанавливают обстоятельства происшествия и причастных лиц.

Открыто дело по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений.

Сегодня Беленюк написал в Facebook, что на Печерске группа неизвестных пыталась спровоцировать его расистскими высказываниями.

Украина заняла 44 место в медальном зачете Олимпиады, а Беленюк завоевал единственное золото для Украины на Олимпийских играх в Токио.

Читайте также: Украинская телеведущая обвинила Ткаченко в расизме. Он говорит, что это недоразумение

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.