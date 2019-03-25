Чубаров: 75 украинцев просят помочь им вернуться из Сирии

Рефат Чубаров (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

На сегодняшний день Меджлису известно о 75 украинцах – 21 женщине и 54 малолетних детях, - которые находятся в сложных условиях на территории с разрушенной инфраструктурой в Сирии. Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от БПП Рефат Чубаров в своем Facebook.

Он уточнил, что Меджлис уже взаимодействует по этому вопросу с Министерством иностранных дел Украины.

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19 февраля Совет Европейского союза внес Россию в список стран, которые постоянно нарушают права человека. В этом списке находятся также Сирия, КНДР, Венесуэла, Египет, Ливия, Мьянма, Пакистан и другие.