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25.03.2019, 11:32

Чубаров: 75 украинцев просят помочь им вернуться из Сирии

Чубаров: 75 украинцев просят помочь им вернуться из Сирии - Фото
Рефат Чубаров (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

21 женщина и 54 ребенка находятся в сложных условиях на территории Сирии, сообщил глава Меджлиса, нардеп от БПП

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На сегодняшний день Меджлису известно о 75 украинцах – 21 женщине и 54 малолетних детях, - которые находятся в сложных условиях на территории с разрушенной инфраструктурой в Сирии. Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от БПП Рефат Чубаров в своем Facebook.

Он уточнил, что Меджлис уже взаимодействует по этому вопросу с Министерством иностранных дел Украины.

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19 февраля Совет Европейского союза внес Россию в список стран, которые постоянно нарушают права человека. В этом списке находятся также Сирия, КНДР, Венесуэла, Египет, Ливия, Мьянма, Пакистан и другие.

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Теги: Сирия, украинцы, Рефат Чубаров
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