Нарушение прав человека. Россия, КНДР и Сирия в одном списке у ЕС

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Совет Европейского союза внес Россию в список стран, которые постоянно нарушают права человека. Об этом говорится в опубликованных тезисах о приоритетах стран ЕС на форумах ООН по правам человека в 2019 году.

"ЕС будет продолжать документирование всех нарушений международных прав человека (...), некоторые из которых могут быть равносильны геноциду, преступлениям против человечности или военным преступлениям", - сказано в документе.

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В тексте подчеркивается, что в отношении страны-нарушителя может быть начато международное расследование в рамка мандата Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека, "как это было недавно в случаях Бурунди, КНДР, Мьянмы, Сирии и Йемена".

В ЕС заявляют, что отслеживают случаи пыток, исчезновения людей и казни без суда и следствия. В этом контексте Совет ЕС упомянул Чечню (субьект РФ), оккупированные Россией Крым и Донбасс, а также ряд других государств, в числе которых ​КНДР, Сирия, Венесуэла, Египет, Ливия, Мьянма, Пакистан и другие.