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Чубаров оценил позицию Зеленского по Крыму

Чубаров оценил позицию Зеленского по Крыму - Фото
Рефат Чубаров (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
01.09.2019, 20:10

Председатель Меджлиса заявил, что удовлетворен "месседжем" Зеленского на пресс-конференции с президентом Польши

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что "вполне удовлетворен" позицией президента Владимира Зеленского по деоккупации Крыма. Об этом он сообщил вчера на своей странице в Facebook.

Чубаров напомнил, что во время прошедшей 9 августа встречи с Зеленским обратил внимание президента, что поддержка его деятельности со стороны крымских татар будет определяться, в том числе, тем, насколько Зеленский "сохранит и усилит тему деоккупации Крыма в повестке дня Украинского государства и его международных партнеров".

"Сегодняшний месседж Зеленского об общей позиции двух стран, данный им во время пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, меня вполне удовлетворяет", - заявил Чубаров.

Он отметил высказывание Зеленского о том, что без восстановления территориальной целостности Украины санкции ЕС могут пересматриваться только в сторону их усиления.

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Владимир Зеленский Рефат Чубаров
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