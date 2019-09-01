Чубаров оценил позицию Зеленского по Крыму

Рефат Чубаров (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что "вполне удовлетворен" позицией президента Владимира Зеленского по деоккупации Крыма. Об этом он сообщил вчера на своей странице в Facebook.

Чубаров напомнил, что во время прошедшей 9 августа встречи с Зеленским обратил внимание президента, что поддержка его деятельности со стороны крымских татар будет определяться, в том числе, тем, насколько Зеленский "сохранит и усилит тему деоккупации Крыма в повестке дня Украинского государства и его международных партнеров".

"Сегодняшний месседж Зеленского об общей позиции двух стран, данный им во время пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, меня вполне удовлетворяет", - заявил Чубаров.

Он отметил высказывание Зеленского о том, что без восстановления территориальной целостности Украины санкции ЕС могут пересматриваться только в сторону их усиления.