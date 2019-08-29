Статус Крыма. Меджлис призвал Раду менять Конституцию

Рефат Чубаров (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Меджлис крымскотатарского народа потребовал от Верховной Рады внести изменения в Х раздел Конституции, посвященный статусу АР Крым. Об этом сообщил в Facebook глава Меджлиса Рефат Чубаров.

В Меджлисе призывают парламент рассмотреть законопроект о внесении изменений изменения в Х раздел Конституции. Его авторы предлагают закрепить в основном законе, что источником особого статуса Крымской автономии является право крымскотатарского народа на самоопределение как коренного народа. Чубаров также сообщает, что закон "усовершенствует статус АРК как неотъемлемой части Украины".

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В Меджлисе также подготовили два законопроекта, которые идут в пакете с вышеуказанным проектом. Это законопроекты о статусе крымскотатарского народа и о коренных народах в Украине.

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