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Чубарова задержали в Бухаресте: винит российские спецслужбы

Чубарова задержали в Бухаресте: винит российские спецслужбы - Фото
Рефат Чубаров (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
12.12.2019, 10:27

Экс-нардеп поехал в Румынию на встречу с госсекретарем МИД страны и тамошними экспертами для обсуждения ситуации с временно оккупированным Крымом

Главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова в аэропорту Бухареста задержали румынские пограничники: выйти на свободу ему удалось после вмешательства посла и консула Украины. Об этом он написал в Facebоok.

Бывший нардеп III, IV, V и VIII созывов Рады сообщил, что при прохождении контроля в аэропорту пограничники изъяли его паспорт и 3,5 часа удерживали его в трансферной зоне, ничего не объясняя.

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"Не ожидал, что ядовитые щупальца российских спецслужб постараются достать меня в Румынии", - пишет он.

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Рефат Чубаров Бухарест
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