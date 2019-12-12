Чубарова задержали в Бухаресте: винит российские спецслужбы

Главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова в аэропорту Бухареста задержали румынские пограничники: выйти на свободу ему удалось после вмешательства посла и консула Украины. Об этом он написал в Facebоok.
Бывший нардеп III, IV, V и VIII созывов Рады сообщил, что при прохождении контроля в аэропорту пограничники изъяли его паспорт и 3,5 часа удерживали его в трансферной зоне, ничего не объясняя.
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"Не ожидал, что ядовитые щупальца российских спецслужб постараются достать меня в Румынии", - пишет он.
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