CNN пообщался с отцом ветерана армии США, который погиб в борьбе за Украину

Отец ветерана армии США 28-летнего Эндрю Питерса, погибшего в боях за Украину в начале февраля, сказал, что его сын испытывал "очень сильное ощущение того, что правильно и неправильно". С Джоном Питерсом пообщались журналисты телеканала CNN.

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Эндрю Питерс погиб в бою 16 февраля. Он служил в Интернациональном легионе.

Его отец сказал, что "мы сделали домашнее задание", изучая подразделение, созданное президентом Владимиром Зеленским, чтобы позволить иностранным гражданам присоединяться к украинскому сопротивлению против российской оккупации.

По словам Джона Питерса, украинские командиры предупреждали иностранцев, что ситуация опасна, что "это не похоже на Афганистан, не похоже на Ирак… это нокдаун, длительный бой, это похоже на Первую или Вторую мировую войну".

"Было несколько ребят, которые ушли, услышав это, но Эндрю сказал: "Нет, я собираюсь это выдержать. Я собираюсь закончить это", – отметил отец военного.

Эндрю Питерс из Маршфилда, штат Висконсин, служил в армии США в Афганистане перед тем, как присоединиться к украинским военным.

В интервью его отец сказал, что он "как любой другой среднестатистический 28-летний американец" и человек с "очень сильным чувством того, что правильно и неправильно".

"Я до сих пор помню, как однажды он позвонил и сказал: "Папа, ты не можешь представить, сколько разрушений и страданий здесь происходит. То, что вы видите по телевизору, не соответствует действительности", – сказал Джон Питерс.

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Вадим Ребрина

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