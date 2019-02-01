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01.02.2019, 11:17

Cтандарты ЕС и США: что изменилось в Госпогранслужбе

Cтандарты ЕС и США: что изменилось в Госпогранслужбе - Фото
Фото: dpsu.gov.ua

Пограничники рассказали, как реформируют мобильные подразделения

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В Госпогранслужбе мобильные подразделения реформируются в соответствии со стандартами США и Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, происходит их переориентация на стандарты лучших образцов подразделений спецназначения США и ЕС.

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За последний период в этих подразделениях разграничены функции мобильных сил, в том числе выполнение задач связанных с повышенным риском для жизни, упорядочена система отбора личного состава к основным подразделений мобильного отряда "Дозор", определен четкий порядок применения сил и средств.

"Разработана собственная система отбора личного состава для службы в спецподразделениях «Дозор», что повлияло на их комплектацию и соответственно маневренность. В течение 2018 года развернуто региональные отделы специальных действий в отдельных областных центрах, уже приступили к выполнению заданий", - отметили в пресс-службе.

В 2018 году украинские пограничники получили две лодки с трейлерами, униформу, комплекты защитного и тактического снаряжения, медицинское оборудование.

Стоимость ветро- и влагозащитныз костюмов, тактических рюкзаков составила более $100 тысяч.

16 декабря 2018 года вдоль границы Украины в пределах Закарпатской и Черновицкой областей для противодействия контрабандистам ГПСУ установила заградительный забор.

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Теги: США, стандарты ЕС
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