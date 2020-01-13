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Daily Mail назвало Крым российским. Посольство просит исправить

Daily Mail назвало Крым российским. Посольство просит исправить - Фото
Фото: ЕРА
13.01.2020, 15:20

В подписи к одному из фото издание написало "Крым, Россия"

Британское издание Daily Mail в подписи к одной из фотографий в своем материале назвало оккупированный Крым российским, посольство Украины в Великобритании попросило исправить эту ошибку. Об этом посольство сообщило в Twitter.

Фото: скриншот с сайта

"Весь мир знает, что Крым - это Украина. Прискорбно, что DailyMailUK до сих пор этого не знает. Пожалуйста, внесите необходимые исправления, чтобы не вводить читателей в заблуждение!" - написано на странице посольства.

  • Год назад CNN опубликовало фото новогодней ночи, где Симферополь значится, как Россия. Но это обратило внимание посольство Украины в США.

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Россия Крым оккупация Daily Mail
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