Daily Mail назвало Крым российским. Посольство просит исправить

Фото: ЕРА

Британское издание Daily Mail в подписи к одной из фотографий в своем материале назвало оккупированный Крым российским, посольство Украины в Великобритании попросило исправить эту ошибку. Об этом посольство сообщило в Twitter.

Фото: скриншот с сайта

"Весь мир знает, что Крым - это Украина. Прискорбно, что DailyMailUK до сих пор этого не знает. Пожалуйста, внесите необходимые исправления, чтобы не вводить читателей в заблуждение!" - написано на странице посольства.

Год назад CNN опубликовало фото новогодней ночи, где Симферополь значится, как Россия. Но это обратило внимание посольство Украины в США.

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