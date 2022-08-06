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Даже намеки на применение ядерного оружия недопустимы – Гутерриш в Хиросиме

Цей матеріал також доступний українською
06.08.2022, 14:00
Даже намеки на применение ядерного оружия недопустимы – Гутерриш в Хиросиме - Фото
Антониу Гутерриш (Фото - EPA)

Лидерам стран, владеющим ядерным оружием, совершенно недопустимо даже намекать на возможность его применения, заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в Хиросиме в день 77-й годовщины атомной бомбардировки. Об этом пишет Kyodo.

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Выступая на ежегодной церемонии в Мемориальном парке мира в Хиросиме, Генсек ООН сказал, что в мире ускоряется новая гонка вооружений, и что нарастают угрозы кризисов "с серьезным ядерным подтекстом – от Ближнего Востока до Корейского полуострова и вторжения России в Украину".

Гутерриш призвал участников конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в Нью-Йорке "срочно начать работать над ликвидацией запасов оружия, угрожающих нашему будущему".

"Мы должны всегда помнить об ужасах Хиросимы, признавая, что есть только одно решение ядерной угрозы – не иметь ядерного оружия вообще", – сказал он.

  • 2 августа на конференции по ДНЯО Гутерриш заявил, что "человечество отделяет от ядерного уничтожения лишь одно недоразумение".
  • Россия как ядерное государство грубо нарушила все три основных принципа Договора о нераспространении ядерного оружия, сказал в выступлении на этой конференции замглавы МИД Украины Николай Точицкий.
Сергей Бережной
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ядерная угроза Антониу Гутерриш ядерное оружие
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