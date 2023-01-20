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Даже не убрали зеленое дерево на фото. В СНБО опровергли фейк об уничтожении танка Abrams

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2023, 16:33
Даже не убрали зеленое дерево на фото. В СНБО опровергли фейк об уничтожении танка Abrams - Фото
Танк Abrams (Фото - Twitter Ministerstwo Obrony Narodowej)

В Центре противодействия дезинформации при СНБО опровергли сообщения российских пропагандистов о том, что оккупанты якобы уничтожили американский танк М1 Abrams под Соледаром.

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Согласно сообщению ЦПД, вражеские источники утверждают, что военные ВС РФ под Соледаром уничтожили первый танк М1 Abrams, еще и из обычного РПГ-18 "Муха".

"На самом деле это – примитивный фейк роспропаганды со старым фото, которое сделано не в Украине. Оккупантов не смущает тот факт, что Украине США пока не передали ни одного такого танка. Пропагандисты даже не подумали убрать зеленое дерево на заднем плане фото", – отметили в ЦПД.

Даже не убрали зеленое дерево на фото. В СНБО опровергли фейк об уничтожении танка Abrams
  • 19 января заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что сейчас "нет смысла" поставлять Украине танки Abrams. Она отметила проблемы с обслуживанием американских танков – Abrams требует особого топлива, в то время как у Leopard и Challenger другой двигатель и им нужен дизель.

Читайте также: Германия не связывает решение по Leopard с поставками Abrams – новый глава Минобороны

Вадим Ребрина
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фейк снбо Abrams цпд
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