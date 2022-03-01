"Даже погода за нас". Украина контролирует ситуацию, ракетный потенциал РФ снижается – ОП

Военно-политическая обстановка вокруг Украины остается контролируемой властью. Об этом на брифинге сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, с утра одиночные группы пехоты россиян попытались проникнуть в Херсон, и сейчас украинские военные уничтожают противника.

В Мариуполе – отдельные стрелковые и артиллерийские столкновения.

Ночью по Киеву и Харькову были нанесены воздушные и ракетные удары. Киевская воздушная защита Киева сбила пять самолетов.

"Даже погода за нас. Третьи сутки шторм на Черном море, который не дает возможности военно-морскому десанту высадиться в районе Николаева или Одессы, – заявил Арестович. – А окрестности Киева покрыты туманом и снегом, что также не дает оккупантам начать штурм Киева".

По его словам, снижается интенсивность ракетных ударов. Россия использовала как минимум 2/3 ракетного потенциала, и это традиционное "развлечение" будет постепенно сходить на нет, добавил Арестович.

Пентагон считает, что Россия не ожидала такого жесткого сопротивления Украины, но это не значит, что цели РФ изменились.

Юрий Смирнов

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.