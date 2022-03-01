"Даже погода за нас". Украина контролирует ситуацию, ракетный потенциал РФ снижается – ОП
Военно-политическая обстановка вокруг Украины остается контролируемой властью. Об этом на брифинге сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
По его словам, с утра одиночные группы пехоты россиян попытались проникнуть в Херсон, и сейчас украинские военные уничтожают противника.
В Мариуполе – отдельные стрелковые и артиллерийские столкновения.
Ночью по Киеву и Харькову были нанесены воздушные и ракетные удары. Киевская воздушная защита Киева сбила пять самолетов.
"Даже погода за нас. Третьи сутки шторм на Черном море, который не дает возможности военно-морскому десанту высадиться в районе Николаева или Одессы, – заявил Арестович. – А окрестности Киева покрыты туманом и снегом, что также не дает оккупантам начать штурм Киева".
По его словам, снижается интенсивность ракетных ударов. Россия использовала как минимум 2/3 ракетного потенциала, и это традиционное "развлечение" будет постепенно сходить на нет, добавил Арестович.
- Пентагон считает, что Россия не ожидала такого жесткого сопротивления Украины, но это не значит, что цели РФ изменились.
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