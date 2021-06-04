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Данилов: Германия и Франция должны нести ответственность за агрессию РФ в Грузии и Украине

04.06.2021, 23:50
Данилов: Германия и Франция должны нести ответственность за агрессию РФ в Грузии и Украине - Фото
Алексей Данилов (Скриншот видео с брифинга)

Германия и Франция должны нести ответственность за нападение России на Грузию и Украину. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге после заседания СНБО, отвечая на вопрос о ситуации с российским газопроводом Северный поток-2.

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"Мы имеем дело с мощными игроками на территории Европы, которые заинтересованы в сотрудничестве с Российской Федерацией", – сказал Данилов.

Он отметил, что Германия и Франция являются политическими и экономическими партнерами России.

"И нам это очень-очень неприятно, потому что именно эти две страны в 2008 году отказали в ПДЧ (план действий по членству в НАТО – ред.), когда почти все было готово, Грузии и Украине", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО напомнил, что после этого в 2008 году Россия напала на Грузию, а в 2014-ом – на Украину.

"Должны ли за это нести какую-то ответственность Германия или Франция? Я считаю, что должны. Потому что кроме экономической выгоды есть и политические вещи", – заявил Данилов.

Он напомнил о неприкосновенности границ и отметил, что когда какая-то страна их нарушает, выражения "обеспокенности" мало.

"Мы считаем, что этого слишком мало в современном демократическом мире. "Обеспокоенность" была в 37-ом, в 39-ом, и известно чем это закончилось – 1 сентября 1939 года, когда началась Вторая мировая война. Потому что тогда всех успокаивали, не принимали никаких решений – считалось, что оно каким-то образом само рассосется", – сказал секретарь СНБО.

Данилов добавил, что если страны, которые называют себя демократическими, будут ставить на первое место деньги, то по всему миру "расползется тирания".

СПРАВКА. В 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте была принята декларация. В статье 23 говорится: "НАТО приветствует евроатлантические стремления по членству в НАТО Украины и Грузии. Сегодня мы договорились, что эти государства станут членами НАТО<...>ПДЧ будет следующим шагом для Украины и Грузии на их пути к членству. Сегодня мы четко заявляем, что мы поддерживаем заявки этих стран о ПДЧ".

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Наталия Медведева
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Германия франция Алексей Данилов ПДЧ в НАТО
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