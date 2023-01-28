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Данилов: Никаких предостережений относительно ударов по военным целям на территории РФ нет

Цей матеріал також доступний українською
28.01.2023, 11:36
Данилов: Никаких предостережений относительно ударов по военным целям на территории РФ нет - Фото
Алексей Данилов (Фото: СНБО)

Украинские войска не получали никаких предостережений насчет ударов по военным целям на территории России. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Радио Свобода.

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Данилова спросили, может ли Украина получить разрешение на использование уже полученных вооружений для нанесения превентивных ударов по военным целям РФ.

"То, что касается военных целей на территории России, у нас нет никаких предостережений. Я не понимаю, откуда появляются такие данные, что мы не можем бить именно по военным целям. Мы – не россияне, и мы не уничтожаем объекты критической инфраструктуры, больницы, детсады, школы. Если мы будем работать, то это будут только военные объекты, непосредственно имеющие отношение к происходящим на фронте процессам", – сказал Данилов.

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Наталія Медведєва
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война Алексей Данилов
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