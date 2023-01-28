Данилов: Никаких предостережений относительно ударов по военным целям на территории РФ нет

Украинские войска не получали никаких предостережений насчет ударов по военным целям на территории России. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Радио Свобода.

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Данилова спросили, может ли Украина получить разрешение на использование уже полученных вооружений для нанесения превентивных ударов по военным целям РФ.

"То, что касается военных целей на территории России, у нас нет никаких предостережений. Я не понимаю, откуда появляются такие данные, что мы не можем бить именно по военным целям. Мы – не россияне, и мы не уничтожаем объекты критической инфраструктуры, больницы, детсады, школы. Если мы будем работать, то это будут только военные объекты, непосредственно имеющие отношение к происходящим на фронте процессам", – сказал Данилов.

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Наталія Медведєва

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