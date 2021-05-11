Данилов о законопроекте Зеленского об олигархах: под него подпадают 13 лиц

Президент Владимир Зеленский поручил аппарату Совету национальной безопасности и обороны, Национальному антимонопольному комитету и Офису президента разработать "законопроект об олигархах". Глава СНБО Алексей Данилов говорит, что под проект закона уже подпадают 13 лиц. Об этом он сказал во время форума Украина 30.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"По моему мнению, а также по тем критериям, которые в аппарате Нацбезопасности и обороны, мы рассчитываем, готовя этот документ, мы имеем 13 лиц, которые мы можем с уверенностью отнести к олигархической среде. Которые имеют очень большое влияние внутри нашей страны и вне нашей страны", – заявил Данилов.

По его словам, если власти не закончат борьбу с "пятой колонной", то держать безопасность Украины будет крайне сложно.

ДОПОЛНЕНО В 13:15:

15 апреля на заседании СНБО президент Зеленский анонсировал законопроект о противодействии влиянию олигархов на политику и принятие законов. Он поручил заняться подготовкой документа СНБО, Офису президента и Антимонопольному комитету.

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, главный смысл будущего законопроекта - "нет и не будет никакой альтернативы деолигархизации".

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.