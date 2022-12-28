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Данилов ответил Пескову на "новые территории": Реалии РФ – позор, поражение и ее развал

Цей матеріал також доступний українською
28.12.2022, 19:52
Данилов ответил Пескову на
Алексей Данилов (Фото: СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов отреагировал на слова спикера Кремля Дмитрия Пескова о том, что мирный план Украины якобы должен учитывать некие "сегодняшние реалии", которые, как считают у российского диктатора Владимира Путина, заключаются в незаконной аннексии четырех украинских областей. Данилов в ответ напомнил россиянам, что их истинные реалии? – позор, поражение и развал.

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Как передают российские пропагандистские ресурсы, сегодня Песков заявил, что "не может существовать никакого мирного плана Украины, который не учитывает сегодняшних реалий с российской территорией, с вхождением в состав России новых регионов четырех".

Вероятно, спикер Кремля имел в виду Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, по которым Путин подписал юридически ничтожные бумаги о якобы их "присоединении" к РФ. При этом россиянам не удается захватить ни одну из областей, армия РФ постоянно несет там потери, а в результате успешной операции Сил обороны Украины оккупанты были выбиты из большей части Херсонской области, в том числе из областного центра.

Данилов в ответ на очередное несуразное заявление спикера Путина подчеркнул: "Нет никаких реалий, в которых существуют "новые территории в составе России". Кремлеспикерам пора выйти из состояния информационного бреда. Реалии РФ – это позор, поражение и ее развал".

Он добавил, что без учета этих реалий никакого "мирного плана" не состоится, а "общение с Иблисами приводит к досадному выпадению из реальности".

  • Ранее Песков прокомментировал обращение президента Владимира Зеленского к РФ о начале вывода оккупационных войск из Украины до конца года отказом и посоветовал "принять во внимание реалии". Тогда в Госдепе в ответ заявили, что продолжат помогать Украине оружием.
  • Также Песков заявил, что "вопрос о возможности присоединения Одессы и Чернигова будет зависеть от выбора граждан". В СНБО объяснили такое заявления рупора Кремля тем, что из-за неспособности взять под контроль захваченные территории РФ вынуждена изменить риторику.

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Оксана Житнюк
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