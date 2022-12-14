Песков заявил, что Украина должна "принять реалии". Госдеп: Дадим больше оружия

В Государственном департаменте США отреагировали на высказывание спикера Кремля Дмитрия Пескова, который, комментируя обращение президента Владимира Зеленского к РФ о начале вывода оккупационных войск из Украины до конца года, ответил отказом и посоветовал "принять во внимание реалии". Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Нед Прайс.

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По его словам, Зеленский изложил видение справедливого мира и прекращения войны, однако Россия в ответ обрушила на Украину бомбы и ракеты.

"При каждом удобном случае россияне отвечают на призыв Украины к справедливому миру еще большей эскалацией и очень четким признанием того, что Россия не настроена на конструктивный диалог", — сказал Прайс.

Он отметил, что учитывая подобную политику России, США продолжат предоставлять военную помощь Украине, а также помогать стране пережить зиму.

"Мы считаем, что это является лучшим средством для ускорения процесса переговоров. Мы привлекаем Россию к ответственности, а также обеспечиваем оборону и потенциал сдерживания НАТО, и это стратегия, которую мы собираемся продолжать продвигать вперед", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко

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