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Песков заявил, что Украина должна "принять реалии". Госдеп: Дадим больше оружия

Цей матеріал також доступний українською
14.12.2022, 11:44
Песков заявил, что Украина должна
Нед Прайс (Фото: скриншот с видео)

В Государственном департаменте США отреагировали на высказывание спикера Кремля Дмитрия Пескова, который, комментируя обращение президента Владимира Зеленского к РФ о начале вывода оккупационных войск из Украины до конца года, ответил отказом и посоветовал "принять во внимание реалии". Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Нед Прайс.

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По его словам, Зеленский изложил видение справедливого мира и прекращения войны, однако Россия в ответ обрушила на Украину бомбы и ракеты. 

"При каждом удобном случае россияне отвечают на призыв Украины к справедливому миру еще большей эскалацией и очень четким признанием того, что Россия не настроена на конструктивный диалог", — сказал Прайс.

Он отметил, что учитывая подобную политику России, США продолжат предоставлять военную помощь Украине, а также помогать стране пережить зиму. 

"Мы считаем, что это является лучшим средством для ускорения процесса переговоров. Мы привлекаем Россию к ответственности, а также обеспечиваем оборону и потенциал сдерживания НАТО, и это стратегия, которую мы собираемся продолжать продвигать вперед", — резюмировал он.

Читайте также: Зеленский: Если Путин неожиданно умрет, то войны не будет. Такое уже было во времена СССР

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский война дмитрий песков госдеп Нед Прайс
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