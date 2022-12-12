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Зеленский предложил России начать вывод войск из Украины к Рождеству

Цей матеріал також доступний українською
12.12.2022, 23:20
Зеленский предложил России начать вывод войск из Украины к Рождеству - Фото
Фото: Офис президента

Россия могла бы начать вывод своих войск с территории Украины к Рождеству. Это продемонстрировало бы ее способность отказаться от агрессии, заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на виртуальном саммите лидеров Большой семерки (G7).

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"Предлагаем России осуществить конкретный содержательный шаг к дипломатическому урегулированию, о котором в Москве так часто говорят. Впереди праздники, которые отмечают миллиарды людей: Рождество по григорианскому календарю [25 декабря], Новый год, Рождество по юлианскому календарю [7 января]. Было бы правильно именно на это Рождество начать вывод российских войск с международно признанной территории Украины", — заявил Зеленский.

Президент сказал, что России все равно придется уйти из Украины, поэтому он не видит причин, почему бы не сделать это сейчас.

"Ответ из Москвы покажет, чего там действительно хотят: то ли дальнейшего противостояния с миром, то ли наконец завершение агрессии. Тот, кто принес войну, должен ее забрать", — отметил он.

Читайте также: В США заговорили о переговорах Украины и РФ. Что это означает и возможен ли "шантаж оружием"

Андрій Водяний
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Владимир Зеленский война рождество
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