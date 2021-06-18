Данилов заявил об усилении сепаратизма на юге Украины

Россия разворачивает свои сети и начинает распространять сепаратистские настроения на юге Украины, и закончиться это может "вторым Луганском". Об этом в эфире передачи Право на владу заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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"РФ сегодня строит перед выборами систему распространения своего сепаратистского настроения на наших южных рубежах – это Николаевская, Херсонская, Одесская области. И местные власти говорят – та ну, вот мы тут...", – подчеркнул Данилов.

Он заявил, что был удивлен, когда "якобы патриотичный" мэр Николаева сказал ему, что не может повлиять на "разворачивание российской сети в городе".

"Очень странная позиция", – отметил секретарь СНБО.

Он напомнил, что точно так же все начиналось в Луганске. "А чем закончилось – закончилось тем, что Россия из Ростовской области начала войну, "Градами" лупила по украинской территории, а сейчас там говорят о конфликте. О каком конфликте вы говорите? Это война с РФ", – заявил Данилов.

18 апреля 2021 года правозащитники заявили, что в ряде населенных пунктов Херсонской области нет ни одного украинского канала – только российские.

14 июня проект владельцев сети супермаркетов РФ заявил, что хочет возобновить работу магазина в Николаеве, которые был закрыт в 2020 году.

15 июня Данилов заявил, что российских супермаркетов в Украине не будет.

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Дарья Мостовая

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