В Херсонской области проблему с российскими каналами будут решать дорожными картами

После заявления крымских правозащитников, что в ряде городов Херсонской области нет украинских каналов, а есть только вещание РФ, глава облгосадминистрации Сергей Козырь заявил, что в этом направлении уже ведется работа. Об этом он сказал в комментарии Радио Свобода.

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"Сейчас мы вместе с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий разрабатываем "дорожные карты", чтобы реализовать и запустить там украинское вещание, чтобы люди получали наш контент, ту информацию, которая будет давать отпор тому "зомбированию", которое они получают", – подчеркнул чиновник.

Помимо этого, Минреинтеграции уже объявило тендер для украинских телерадиовещателей на поставку услуг на территории аннексированного Крыма.

18 апреля правозащитники заявили, что в ряде населенных пунктов Херсонской области нет ни одного украинского канала – только российские.

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Дарья Мостовая

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