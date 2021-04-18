В ряде населенных пунктов Херсонской области только российские телеканалы – правозащитники

В восьми населенных пунктах на юге Херсонской области нет ни одного украинского телеканала, только российские. Таковы данные Крымской правозащитной группы, которая провела мониторинг распространения телесигнала в Херсонской области.

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Телевидение сканировали во всех направлениях антенны. Использовались портативный телевизор 12V, приставка Т2, антенна со стандартным усилением сигнала (Хвиля-2).

Мониторинг проводился в 21 населенном пункте юга Херсонской области.

В одном населенном пункте (Громовка) вообще не удалось отсканировать телевидение, сигнал отсутствовал на всех направлениях антенны, сообщают правозащитники.

В ряде населенных пунктов при наличии украинских телеканалов не зафиксирован сигнал российского телевидения. Речь идет о Счастливцево, Ген. горке, Геническе, Чаплынке, Чонгаре, Николаевке, Новоалексеевке, Маячке, Новотроицком, Мирном, Каланчаке и Скадовске.

А вот в Новониколаевке, Ивановке, Строгановке, Григоровке, Павловке, Александровке, Раздольном, Хорлах правозащитники, наоборот, не обнаружили украинское телевидение. При этом в каждом населенном пункте по 10-20 российских телеканалов.

Вадим Ребрина

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