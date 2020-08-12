Данилов: Сегодня очень актуальны вопросы биологической и кибербезопасности

По мнению секретаря СНБО, скоро появятся такие виды оружия, о которых сегодня невозможно догадаться

Стремительное развитие науки в разработке различных видов оружия, в том числе биологического, побуждает мир готовить специалистов в сферах биологической и кибербезопасности. Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Укринформ.

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"Мы все сегодня находимся в состоянии первой биологической мировой войны, мы не можем сказать, откуда она началась, но мы видим последствия: весь мир коснулась эта война, все от нее страдают. Никто не понимает, какими будут последствия этой войны. Даже ядерное оружие не будет ближайшие пять, семь, десять, двадцать лет иметь такое влияние, которое есть сегодня. Будут совсем другие виды оружия, о которых мы сегодня даже не можем догадываться. Потому что наука развивается бешеными темпами", - сказал Данилов.

Он пояснил, что страны, которые ранее не имели возможности развиваться, сегодня получили ее за счет интернета.

"И сегодня вопросы кибербезопасности и биологической безопасности являются очень актуальными и для Украины", - подытожил секретарь СНБО.

5 марта 2020-го Данилов заявил, что коронавирус "из секретной лаборатории" .

. 29 августа Данилов уже сравнивал пандемию коронавируса с первой мировой биологической войной.

Наталия Медведева

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