Данилов: Украина отправляет в Афганистан еще один самолет для эвакуации людей

Сегодня, 17 августа, в Афганистан из Украины отправится еще один самолет для эвакуации украинских граждан. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Украина 24.

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"То, что касается перевозки граждан, и не только нашей страны – выполняем свою функцию и свою миссию. Первый самолет находится на территории Украины, следующий должен сегодня отправиться в Афганистан, на Кабул. Мы будем забирать всех своих граждан, сколько бы ни нужно было рейсов", – заявил Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что ситуация с эвакуацией украинцев из Афганистана находится на контроле у ​​президента Владимира Зеленского.

"Периодически происходят встречи, он отбирает специалистов по этому вопросу, и мы этот вопрос держим на контроле. Жаль людей, которые попали в такую ситуацию, но еще раз подчеркиваю – она для нас не была неожиданностью, абсолютно прогнозируемая ситуация", – добавил Данилов.

Вчера, 16 августа, утром из Кабула украинским самолетом эвакуированы 79 человек.

Позже министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что украинский самолет, который должен эвакуировать людей из Афганистана, не может вылететь из аэропорта Кабула.

Наталия Медведева

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