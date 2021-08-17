Данилов: Украина отправляет в Афганистан еще один самолет для эвакуации людей
Сегодня, 17 августа, в Афганистан из Украины отправится еще один самолет для эвакуации украинских граждан. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Украина 24.
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"То, что касается перевозки граждан, и не только нашей страны – выполняем свою функцию и свою миссию. Первый самолет находится на территории Украины, следующий должен сегодня отправиться в Афганистан, на Кабул. Мы будем забирать всех своих граждан, сколько бы ни нужно было рейсов", – заявил Данилов.
Секретарь СНБО подчеркнул, что ситуация с эвакуацией украинцев из Афганистана находится на контроле у президента Владимира Зеленского.
"Периодически происходят встречи, он отбирает специалистов по этому вопросу, и мы этот вопрос держим на контроле. Жаль людей, которые попали в такую ситуацию, но еще раз подчеркиваю – она для нас не была неожиданностью, абсолютно прогнозируемая ситуация", – добавил Данилов.
- Вчера, 16 августа, утром из Кабула украинским самолетом эвакуированы 79 человек.
- Позже министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что украинский самолет, который должен эвакуировать людей из Афганистана, не может вылететь из аэропорта Кабула.
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