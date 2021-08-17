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Данилов: Украина отправляет в Афганистан еще один самолет для эвакуации людей

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2021, 16:58
Данилов: Украина отправляет в Афганистан еще один самолет для эвакуации людей - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Сегодня, 17 августа, в Афганистан из Украины отправится еще один самолет для эвакуации украинских граждан. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Украина 24.

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"То, что касается перевозки граждан, и не только нашей страны – выполняем свою функцию и свою миссию. Первый самолет находится на территории Украины, следующий должен сегодня отправиться в Афганистан, на Кабул. Мы будем забирать всех своих граждан, сколько бы ни нужно было рейсов", – заявил Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что ситуация с эвакуацией украинцев из Афганистана находится на контроле у ​​президента Владимира Зеленского.

"Периодически происходят встречи, он отбирает специалистов по этому вопросу, и мы этот вопрос держим на контроле. Жаль людей, которые попали в такую ситуацию, но еще раз подчеркиваю – она для нас не была неожиданностью, абсолютно прогнозируемая ситуация", – добавил Данилов.

  • Вчера, 16 августа, утром из Кабула украинским самолетом эвакуированы 79 человек.
  • Позже министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что украинский самолет, который должен эвакуировать людей из Афганистана, не может вылететь из аэропорта Кабула.
Наталия Медведева
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эвакуация Афганистан Кабул талибан Алексей Данилов
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