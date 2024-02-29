Данилов в ответ на путинское "бросай пить – вставай на лыжи" напомнил об обряде покойника

"Желательно не откладывать в долгий ящик – раз "на лыжи", то "на лыжи", – отметил секретарь СНБО

Алексей Данилов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал "шутку" российского диктатора Владимира Путина "бросай пить – вставай на лыжи". Данилов напомнил, что один из древних обрядов предусматривал перевозку усопшего на кладбище на санях-волокушах, и порекомендовал не откладывать это "в долгий ящик".

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Выступая 29 февраля с посланием к Федеральному собранию РФ, Путин заявил, что среди россиян якобы упал показатель употребления алкоголя: "Каждый помнит эту шутку: "Бросай пить – вставай на лыжи". Вот это тот же случай".

Данилов в ответ напомнил о древнем славянском обряде – покойника на кладбище везли на санях-волокушах.

"Так что шутку Путина "бросай пить – вставай на лыжи. Вот это тот самый случай, момент настал" предлагаем считать предсказанием и прогнозом. Тема актуальна и важна. Желательно не откладывать в долгий ящик – раз "на лыжи", то "на лыжи", – написал Данилов.

С 15 по 17 марта 2024 года будут проходить так называемые выборы президента РФ.

В ГУР считают, что до "выборов" оккупанты хотят как минимум выйти на административные границы Луганской области и иметь "хоть какой-то успех" на одном из трех направлений: Купянском, Лиманском и Авдеевском.

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