Данилюк и Верланов вошли в Нацсовет по антикоррупционной политике

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении секретаря СНБО Александра Данилюка и главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова в состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики. Указ размещен на официальном сайте президента.

Александр Данилюк - секретарь СНБО. Во время президентства Петра Порошенко был представителем президента Украины в Кабинете министров, заместителем главы Администрации президента, затем - министром финансов в правительстве Владимира Гройсмана до увольнения в июне 2016 года.

Сергей Верланов - глава Государственной налоговой службы, занял должность по итогам конкурса. В июле 2018 был назначен на должность заместителя министра финансов Украины.

Ранее сообщалось, что Зеленский назначил внештатным советником Михаила Радуцкого.

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