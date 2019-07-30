У Зеленского появился новый внештатный советник

Михаил Радуцкий (Фото - скриншот)

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Радуцкого, одного из основателей и президента клиники Борис, своим внештатным советником. Указ об этом опубликован на сайте президента.

Михаил Радуцкий - возможный преемник и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. Его имя находится на 18 месте в списке партии Слуга народа на прошедших выборах в Верховную Раду.

Ранее сообщалось, что Ульяна Супрун подвергла критике мнение Радуцкого о существовании особенностей лечения для разных рас.

27 июля глава избирательного штаба президентской партии Слуга народа Александр Корниенко сообщил, что ему известна пока только одна кандидатура на пост министра здравоохранения – Михаил Радуцкий.