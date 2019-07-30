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У Зеленского появился новый внештатный советник

У Зеленского появился новый внештатный советник - Фото
Михаил Радуцкий (Фото - скриншот)
30.07.2019, 18:22

Владимир Зеленский подписал указ о назначении Михаила Радуцкого внештатным советником президента

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Радуцкого, одного из основателей и президента клиники Борис, своим внештатным советником. Указ об этом опубликован на сайте президента.

Михаил Радуцкий - возможный преемник и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. Его имя находится на 18 месте в списке партии Слуга народа на прошедших выборах  в Верховную Раду. 

Ранее сообщалось, что Ульяна Супрун подвергла критике мнение Радуцкого о существовании особенностей лечения для разных рас.

27 июля глава избирательного штаба президентской партии Слуга народа Александр Корниенко сообщил, что ему известна пока только одна кандидатура на пост министра здравоохранения – Михаил Радуцкий.

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михаил радуцкий
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