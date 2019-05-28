Данилюк о гражданстве Саакашвили: Справедливость восстановлена

Александр Данилюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Новоназначенный секретарь СНБО Александр Данилюк назвал "восстановлением справедливости" возвращение Михаилу Саакашвили гражданства Украины. Об этом Данилюк сказал сегодня на брифинге.

"Важно одно - что был нарушен закон (во время лишения Саакашвили гражданства, - ред.). То, как поступили с Михаилом, точно не было примером, как Украина должна вести себя со своим гражданином. Поэтому эта справедливость была восстановлена. Далее это не вопрос, какие планы у Владимира Зелинского (по Саакашвили), он просто восстановил верховенство права в Украине в этом вопросе", - сказал Данилюк.

Сегодня президент Владимир Зеленский внес изменения в указ пятого президента Петра Порошенко и вернул гражданство Саакашвили. Завтра он намерен вернуться в Украину.