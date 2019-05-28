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28.05.2019, 18:55

Данилюк о гражданстве Саакашвили: Справедливость восстановлена

Данилюк о гражданстве Саакашвили: Справедливость восстановлена - Фото
Александр Данилюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Секретарь СНБО считает, что при лишении Саакашвили гражданства был нарушен закон

Новоназначенный секретарь СНБО Александр Данилюк назвал "восстановлением справедливости" возвращение Михаилу Саакашвили гражданства Украины. Об этом Данилюк сказал сегодня на брифинге.

"Важно одно - что был нарушен закон (во время лишения Саакашвили гражданства, - ред.). То, как поступили с Михаилом, точно не было примером, как Украина должна вести себя со своим гражданином. Поэтому эта справедливость была восстановлена. Далее это не вопрос, какие планы у Владимира Зелинского (по Саакашвили), он просто восстановил верховенство права в Украине в этом вопросе", - сказал Данилюк.

Сегодня президент Владимир Зеленский внес изменения в указ пятого президента Петра Порошенко и вернул гражданство Саакашвили. Завтра он намерен вернуться в Украину. 

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Теги: Александр Данилюк, гражданство, михаил саакашвили
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