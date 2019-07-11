Данилюк в Белом доме встретился с "ястребом" Трампа

Александр Данилюк (фото - facebook.com/alex.danylyuk)

В Белом доме состоялась "продуктивная дискуссия" о возможностях расширения сотрудничества Украины и США в сфере энергетической безопасности. Об этом по итогам встречи с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Данилюком написал в Twitter глава Министерства энергетики США Рик Перри.

Также во встрече приняли участие советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер и посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд.

"Ястреб" администрации президента США Дональда Трампа Болтон сообщил о "классной дискуссии в поддержку украинских реформ и мирного восстановления украинской территории", а Волкер порадовался "хорошей командной работе" в том, как продвигать повестку новых совместных программ.

Секретарь СНБО выложил в Facebook совместное фото с группой переговорщиков, подписав снимок следующим образом: "Формируем новую повестку дня стратегического сотрудничества Украины и США".

Данилюк сейчаса находится с рабочим визитом в Вашингтоне.

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