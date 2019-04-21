Данилюк заявил, что его не интересует должность главы МИД

Александр Данилюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Экс-министр Александр Данилюк заявил, что его не интересует должность министра иностранных дел в правительстве Владимира Гройсмана. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

"Я не вернусь в правительство Гройсмана. Нет. Я понимаю, что ему очень этого не хотелось бы, и я из уважения к Владимиру Борисовичу не хочу делать его последние месяцы чрезвычайно сложными", - сказал Данилюк.

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На вопрос журналистов, знает ли он уже свою должность, Данилюк ответил: "Я тут вообще не для должностей. Мы ничего не проговаривали".

Дальше, говорит, его роль в команде будет зависеть от качества команды: "Когда увижу всю команду, тогда и буду решать, если мне сделают предложение".

Ранее кандидат в президенты Владимир Зеленский представил список людей, которые "пойдут" с ним в Администрацию президента, "а кто будет лучшим — займет должность". Среди них был и Данилюк. При этом кандидат отрекомендовал его как человека, курирующего в его команде вопросы международной политики и экономики.

Кандидатов на ключевые должности в команде Зеленского, несмотря на многократные обещания сделать это до 19 апреля, так и не назвали.

Данилюк - бывший министр финансов (2016-2018). В Администрации президента Виктора Януковича возглавлял Координационный центр по внедрению экономических реформ. В 2014-2015 годах – постоянный представитель Петра Порошенко в Кабмине, а в 2015-2016 годах – замглавы АП. Источники LIGA.net сообщали, что он может возглавить Министерство иностранных дел, однако сам Данилюк эту информацию не подтвердил. Но и не опроверг.