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Дания объявила "предварительное предупреждение" в связи с сокращением поставок газа из РФ

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2022, 09:53
Дания объявила
Мартин Хансен (Фото - Facebook Martin Hansen)

Энергетическое агентство Дании объявило "предварительное предупреждение" в связи с угрозой сокращения поставок газа. Об этом сообщает Reuters.

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20 июня заместитель директора Датского энергетического агентства Мартин Хансен сообщил о том, что для энергетической отрасли объявляется "предварительное предупреждение". Он сказал, что Дания может столкнуться с "серьезной ситуацией", которая "усугубляется сокращением поставок".

Хансен отмечает, что в настоящее время запасы газа в Дании держатся на уровне примерно 75% и "были увеличены в последние дни", цитирует The Guardian.

Заявление было сделано после того, как датская энергетическая компания Ørsted объявила в конце мая, что поставки газа из РФ будут приостановлены с 1 июня из-за того, что Ørsted отказался проводить оплату за газ рублями.

В Евросоюзе действует система градации угроз в энергоснабжении, которая предусматривает три уровня – "предварительное предупреждение", "предупреждение" и "чрезвычайная ситуация".

  • 17 июня глава МИД Дании заявил, что вызвал посла РФ в связи с нарушением российским кораблем границы территориальных воды страны, и что "методы запугивания не работают против Дании".
Сергей Бережной
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дания поставки газа датское энергетическое агентство Мартин Хансен
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