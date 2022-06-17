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"Запугивание не работает". Дания заявила о нарушении своих территориальных вод кораблем РФ

Цей матеріал також доступний українською
17.06.2022, 18:10
Йеппе Кофод (фото - EPA)

Российский корабль нарушил территориальные воды Дании. Министр иностранных дел страны Йеппе Кофод заявил, что в связи с инцидентом срочно вызван посол РФ, а "методы запугивания не работают против Дании".

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Кофод сообщил, что минувшей ночью российское военное судно дважды нарушило территориальные воды Дании.

"Глубоко безответственная, грубая и совершенно недопустимая российская провокация… Методы запугивания не работают против Дании", – написал министр в Twitter.

Он также сообщил, что посла России срочно вызвали в МИД Дании.

Глава ведомства дополнил пост хештегом с напоминанием, что "мы – НАТО".

В МИД страны-агрессора заявление Дании пока не комментировали.

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Оксана Житнюк
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территориальные воды МИД военный корабль дания посол провокация русский корабль
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