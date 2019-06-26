Дарт Вейдер снова идет в Раду

Дарт Вейдер (фото - EPA)

В Одессе на избирательном округе N135 баллотируется в народные депутаты житель Киева Дарт Вейдер. Это следует из сообщения на сайте Центральной избирательной комиссии.

По официальным данным, Дарт Викторович Вейдер родился 4 октября 1987 в Киеве, гражданин Украины. В течение последних пяти лет проживает на территории Украины, в частности, в Киеве.

Имеет высшее образование.

Он - директор фирмы Темная сторона силы, член политической партии Блок Дарта Вейдера и ею выдвинут. Судимостей не имеет.

В апреле 2017 года в Одессе случился взрыв в автомобиле. Тогда сообщалось, что в машине находился одесский политик Жан Николаенко, который выступает публично в образе Дарта Вейдера. Однако его полное имя, по данным Думской, было Дарт Николаевич Вейдер.