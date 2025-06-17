ГБР: Одессит организовал схему хищения миллионов на продуктах для военных – фото

Подозреваемый по делу о хищении средств на продовольствии для военных (Фото: Офис генерального прокурора)

Государственное бюро расследований заявило о разоблачении схемы хищения бюджетных средств на закупках пищевых продуктов для Вооруженных Сил Украины. Ущерб государству составил 6 млн грн. О схеме сообщили ГБР и Офис генерального прокурора. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что речь идет об ООО "Аскис групп".

По данным правоохранителей, схему организовал житель Одессы в январе 2024 года с участием двух обществ, зарегистрированных на подконтрольных ему менеджеров.

Благодаря победе в тендерах предприятия получали право поставлять пищевые продукты для ВСУ. Далее организатор налаживал связи с военными чиновниками, которые подавали в уполномоченные органы Министерства обороны завышенные или вообще не нужные заявки на продукты, заявили в ГБР.

Во многих случаях в воинские части поставлялись товары ненадлежащего качества, в том числе фальсификаты и продукты с истекшим сроком годности. Часть средств участники организации использовали для дальнейшей преступной деятельности, а другую распределяли между собой.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, в результате таких действий бюджету нанесено 6 млн грн ущерба.

Задержан руководитель общества "Аскис групп" и еще восемь человек, которые якобы причастны к схеме. Это два директора и два сотрудника обществ, которые поставляли пищевые продукты, и четыре начальника продовольственной службы воинских частей и учебного заведения.

ГБР ведет досудебное расследование по фактам создания преступной организации, участия в ней и завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением (ст. 255 и 191). Максимальное наказание – 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Решается вопрос о сообщении о подозрениях и избрании им мер пресечения.

Собеседник LIGA.net уточнил, что всего по делу задержаны 10 человек.

Фото: Офис генерального прокурора

Фото: Офис генерального прокурора

Фото: Офис генерального прокурора

Фото: Офис генерального прокурора