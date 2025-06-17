ДБР: Одесит організував схему розкрадання мільйонів на харчах для військових – фото

Підозрюваний у справі про розкрадання коштів на харчах для військових (Фото: Офіс генерального прокурора)

Державне бюро розслідувань заявило про викриття схеми розкрадання бюджетних коштів на закупівлі харчових продуктів для Збройних Сил України. Збитки державі становлять 6 млн грн. Про схему повідомили ДБР та Офіс генерального прокурора. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що йдеться про ТОВ "Аскіс груп".

За даними правоохоронців, схему організував мешканець Одеси у січні 2024 року за участю двох товариств, які було зареєстровано на підконтрольних йому менеджерів.

Завдяки перемозі у тендерах підприємства отримували право постачати харчові продукти для ЗСУ. Далі організатор налагоджував зв’язки з військовими посадовцями, які подавали до уповноважених органів Міністерства оборони завищені або взагалі не потрібні заявки на продукти, заявили у ДБР.

У багатьох випадках до військових частин постачалися товари неналежної якості, зокрема фальсифікати та продукти із закінченим строком придатності. Частину коштів учасники організації використовували для подальшої злочинної діяльності, а іншу – розподіляли між собою.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, внаслідок таких дій бюджету завдано 6 млн грн збитків.

Затримано керівника товариства "Аскіс груп" та ще вісьмох осіб, які нібито причетні до схеми. Це двоє директорів та двоє співробітників товариств, які постачали харчові продукти, та четверо начальників продовольчої служби військових частин та навчального закладу.

ДБР веде досудове розслідування за фактами створення злочинної організації, участі у ній та заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем (ст. 255 та 191). Максимальне покарання – 15 років тюрми з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо повідомлення про підозри та обрання їм запобіжних заходів.

Співбесідник LIGA.net уточнив, що всього у справі затримано 10 осіб.

Фото: Офіс генерального прокурора

Фото: Офіс генерального прокурора

Фото: Офіс генерального прокурора

Фото: Офіс генерального прокурора