Дебаты - будут. О чем договорились команды Порошенко и Зеленского

Штабы кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского договорились по ряду вопросов касательно проведения дебатов на НСК Олимпийский, однако еще несколько вопросов остаются нерешенными. Об итогах переговоров в МВД сообщил глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания.
По его информации, сцен будет две, телесигналов также будет два. "Телетрансляций, похоже, тоже будет две", - написал Аласания.
"Это еще ничего, концертов вообще планировалось четыре: два до, два после (у каждого кандидата свои)", - добавил он.
В частности, по данным Аласании, штабы договорились:
1. трибуны делят не вдоль, а поперек;
2. символику партий не используют;
3. артистов с песнями запускают по очереди;
4. билеты делят пополам и распространяют каждый свои;
5. время начала концертов: 16:00;
6. время начала дебатов: 19:00.
О чем штабы не договорились:
1. по три вопроса или по четыре;
2. кто будет ведущим(и);
3. одна ПТС или две;
4. отдавать одну трансяцию всем каналам, или каждый штаб ведет свою съемку и отдает своим каналам.
Переговоры продолжат в телефонном режиме, отметил Аласания.
Чиновник подтвердил, что участвовать в дебатах на НСК будут оба кандидата.
При этом Аласания не считает это мероприятие дебатами. Суспільне в его организации участия принимать не будет.
"Общественное продолжает придерживаться закона и здравого смысла: содержательные дебаты должны состояться в студии НОТУ 19-го апреля во временном промежутке с 20:00 до 21:00 (если иное не будет решено Центральной избирательной комиссией)", - отметил он.
Завтра, по информации Аласании, представителей штабов собирает ЦИК.
На переговорах в МВД штаб Порошенко представляли Виталий Ковальчук, Артур Герасимов, Денис Семенов.
Штаб Зеленского представляли Андрей Богдан, Сергей Шефир, Тимошенко.
Также присутствовали представители МВД, ГСЧС, СБУ, УГО, НСК, НОТУ.
План стадиона с распределением сцен и фан-зон (не утвержден).