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17.04.2019, 23:01

Дебаты - будут. О чем договорились команды Порошенко и Зеленского

Дебаты - будут. О чем договорились команды Порошенко и Зеленского - Фото
Владимир Зеленский и Петр Порошенко (коллаж - LIGA.net)

Переговоры команд в здании МВД продолжались до позднего вечера. Детали рассказал Зураб Аласания

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Штабы кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского договорились по ряду вопросов касательно проведения дебатов на НСК Олимпийский, однако еще несколько вопросов остаются нерешенными. Об итогах переговоров в МВД сообщил глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания.

По его информации, сцен будет две, телесигналов также будет два. "Телетрансляций, похоже, тоже будет две", - написал Аласания.

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"Это еще ничего, концертов вообще планировалось четыре: два до, два после (у каждого кандидата свои)", - добавил он.

В частности, по данным Аласании, штабы договорились:

1. трибуны делят не вдоль, а поперек;

2. символику партий не используют;

3. артистов с песнями запускают по очереди;

4. билеты делят пополам и распространяют каждый свои;

5. время начала концертов: 16:00;

6. время начала дебатов: 19:00.

О чем штабы не договорились:

1. по три вопроса или по четыре;

2. кто будет ведущим(и);

3. одна ПТС или две;

4. отдавать одну трансяцию всем каналам, или каждый штаб ведет свою съемку и отдает своим каналам.

Переговоры продолжат в телефонном режиме, отметил Аласания.

Чиновник подтвердил, что участвовать в дебатах на НСК будут оба кандидата.

При этом Аласания не считает это мероприятие дебатами. Суспільне в его организации участия принимать не будет.

"Общественное продолжает придерживаться закона и здравого смысла: содержательные дебаты должны состояться в студии НОТУ 19-го апреля во временном промежутке с 20:00 до 21:00 (если иное не будет решено Центральной избирательной комиссией)", - отметил он.

Завтра, по информации Аласании, представителей штабов собирает ЦИК.

На переговорах в МВД штаб Порошенко представляли Виталий Ковальчук, Артур Герасимов, Денис Семенов.

Штаб Зеленского представляли Андрей Богдан, Сергей Шефир, Тимошенко.

Также присутствовали представители МВД, ГСЧС, СБУ, УГО, НСК, НОТУ.

План стадиона с распределением сцен и фан-зон (не утвержден).

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Теги: порошенко, дебаты, олимпийский, Зеленский
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