Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
19.04.2019, 21:14

Дебаты на Суспільном. Ведущая заявила об угрозе теракта в студии

Дебаты на Суспільном. Ведущая заявила об угрозе теракта в студии - Фото
Screenshot_6

Всем желающим предложили покинуть студию

Реклама
Реклама

Ведущая Суспільного телевидения, где проходят дебаты между кандидатами в президенты, на которые не пришел Владимир Зеленский, сообщила, что поступила информация об угрозе террористического акта.

"Нам сообщили, что в зале есть человек, который может осуществить теракт. Меня просят сказать это в эфире, чтобы те, кто боится, сейчас покинули студию", - сказала Мирослава Барчук.

Реклама

"Я принимаю решение остаться", - сказал присутьствующий в студии президент Петр Порошенко.

Позже журналистка пояснила, что в полицию поступил звонок с угрозами, о чем правоохранители предупредили Суспільне.

Отправить:
Распечатать:
Теги: дебаты, порошенко, дебаты, суспільне
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 