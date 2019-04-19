Дебаты на Суспільном. Ведущая заявила об угрозе теракта в студии

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Ведущая Суспільного телевидения, где проходят дебаты между кандидатами в президенты, на которые не пришел Владимир Зеленский, сообщила, что поступила информация об угрозе террористического акта.

"Нам сообщили, что в зале есть человек, который может осуществить теракт. Меня просят сказать это в эфире, чтобы те, кто боится, сейчас покинули студию", - сказала Мирослава Барчук.

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"Я принимаю решение остаться", - сказал присутьствующий в студии президент Петр Порошенко.

Позже журналистка пояснила, что в полицию поступил звонок с угрозами, о чем правоохранители предупредили Суспільне.