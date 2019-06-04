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04.06.2019, 16:29

Деканоидзе: На месте Авакова я бы ушла в отставку

Деканоидзе: На месте Авакова я бы ушла в отставку - Фото
Хатия Деканоидзе Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Бывшая глава Нацполиции считает, что реформирование правоохранительных органов остановилось в самом начале пути

Экс-глава Национальной полиции Украины Хатия Деконидзе прокомментировала трагедию, которая произошла в Переяславе-Хмельницком, где был убит пятилетний мальчик и в убийстве подозревают полицейских. Об этом сообщает BBC News Украина.

"Если бы я была начальником Нацполиции или министром, я бы смотрела на это с точки зрения моральной и политической ответственности - я бы ушла", - сказала Деканоидзе.

Что касается критики реформы полиции, которая усилилась в последние дни, экс-глава Нацполиции отметила, что не считает изменения, которые произошли в правоохранительных органах, полноценной реформой.

"Я не думаю, что это вообще реформа. Ведь всякая реформа, которая не завершена, является полуфабрикатом, а не реформой", - пояснила она.

По словам Деканоидзе, после 2015-2016 годов, когда в Украине появилась патрульная полиция, никаких дальнейших изменений в реформировании правоохранительной системы не произошло.

"Нереформированные Генпрокуратура, Служба безопасности, криминальная полиция... На местах не изменился ни один начальник области, все они остались старыми людьми, которые работали в старой системе", - говорит Деканоидзе.

Она добавила, что большие надежды возлагает на нового президента, будущий состав Верховной Рады и на то, что они доведут реформу правоохранительной системы до конца.

Хатия Деканоидзе возглавляла Национальную полицию с 2015 по 2016 год, после своей отставки вернулась в Грузию.

31 мая в Переяслав-Хмельницком двое полицейских ранили ребенка на детской площадке. Пострадавший скончался в больнице.

Сегодня Голосеевский районный суд арестовал подозреваемых Ивана Приходько и Владимира Петровца.

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Теги: хатия деканоидзе, убийство, переяслав-хмельницкий
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