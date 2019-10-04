Декларации военных прокуроров начали рассекречивать - НАПК

Виктор Чумак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня, 4 октября, на заседании Национального агентства по предупреждению коррупции было принято решение об открытии доступа к декларациям военных прокуроров в публичной части Реестра. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно разъяснению заместителя генпрокурора - главного военного прокурора Виктора Чумака, НАПК раскроет декларации и сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии военных прокуроров за весь период действия специальных мер безопасности - с марта 2017-го по 4 октября 2019 года, и не будет закрывать их в дальнейшем.

Отмечается, что уполномоченные лица НАПК уже начали работы по открытию данных.

В агентстве обещают, что все декларации военных прокуроров станут доступны для просмотра в Реестре в течение следующей недели.