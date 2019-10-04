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Декларации военных прокуроров начали рассекречивать - НАПК

Декларации военных прокуроров начали рассекречивать - НАПК - Фото
Виктор Чумак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
04.10.2019, 16:45

Будут раскрыты документы за весь период действия мер безопасности

Сегодня, 4 октября, на заседании Национального агентства по предупреждению коррупции было принято решение об открытии доступа к декларациям военных прокуроров в публичной части Реестра. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно разъяснению заместителя генпрокурора - главного военного прокурора Виктора Чумака, НАПК раскроет декларации и сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии военных прокуроров за весь период действия специальных мер безопасности - с марта 2017-го по 4 октября 2019 года, и не будет закрывать их в дальнейшем.

Отмечается, что уполномоченные лица НАПК уже начали работы по открытию данных.

В агентстве обещают, что все декларации военных прокуроров станут доступны для просмотра в Реестре в течение следующей недели.

  • 16 сентября главный военный прокурор отменил постановление, обеспечивающее изъятие деклараций военных прокуроров из публичного доступа.
  • Это постановление о применении специальных мер безопасности к сотрудникам, участвующим в расследовании уголовного дела по фактам решения и ведения представителями власти и вооруженных сил России агрессивной войны против Украины внес в 2017 году тогдашний военный прокурор Анатолий Матиос.
  • В тот же день, 16 сентября, НАПК сообщило, что для открытия доступа к декларациям о доходах военных прокуроров агентство должно получить соответствующее постановление от Генпрокуратуры. Без этого доступ открыт не будет.
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