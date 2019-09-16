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Декларации военных прокуроров пока не рассекретят: почему

Декларации военных прокуроров пока не рассекретят: почему - Фото
Виктор Чумак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
16.09.2019, 20:01

Для открытия доступа к декларациям нужно соответствующее постановление ГПУ

Для открытия доступа к декларациям о доходах военных прокуроров Национальное агентство по предупреждению коррупции должно получить соответствующее постановление от Генпрокуратуры. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба НАПК.

По словам председателя учреждения Александра Мангула, именно по такой процедуре происходило извлечение данных о декларациях военных прокуроров из публичного доступа.

"В 2017 году в Национальное агентство обратился тогдашний главный военный прокурор Анатолий Матиос с просьбой закрыть данные деклараций военных прокуроров. На постановлении есть гриф ограничения доступа, поэтому его детали я не могу разглашать", - сказал Мангул.

Он добавил, что для отмены этого решения агентство должно получить соответствующее постановление от действующего главного военного прокурора Виктора Чумака и рассмотреть его на заседании.

  • 16 сентября главный военный прокурор отменил постановление, обеспечивающее изъятие деклараций военных прокуроров из публичного доступа.
  • Это постановление о применении специальных мер безопасности к сотрудникам, участвующим в расследовании уголовного дела по фактам решения и ведения представителями власти и вооруженных сил России агрессивной войны против Украины внес в 2017 году тогдашний военный прокурор Матиос.

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Виктор Чумак декларация о доходах военный прокурор
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