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17.03.2019, 10:59

Декларация ЕС по Крыму: поддержка Украины и претензии к России

Декларация ЕС по Крыму: поддержка Украины и претензии к России - Фото
Федерика Могерини (фото - Twitter)

18 марта исполнится 5 лет с момента аннексии Россией украинского Крыма и Севастополя

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К пятой годовщине аннексии Россией украинского Крыма и Севастополя страны Европейского союза подписали декларацию, в которой подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом говорится в декларации верховной представительницы ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини от имени всего блока о ситуации в Крыму и Севастополе, передает Европейская правда со ссылкой на Европейскую службу внешних действий.

"Аннексия остается прямым вызовом международной безопасности, что имеет серьезные последствия для международного правопорядка, который защищает территориальную целостность, единство и суверенитет всех государств", - говорится в заявлении.

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В Евросоюзе отметили, что не признают аннексию украинского полуострова и готовы вводить против причастных к оккупации санкции.

Также страны-члены блока назвали недопустимым строительство Крымского моста и ожидают, что РФ обеспечит беспрепятственный и свободный проход всех судов в Азовское море. Дипломаты осуждают нападение спецназа ФСБ России на корабли ВМС Украины у Керченского пролива и призывают отпустить захваченных в плен украинских моряков: "Необоснованное применение силы Россией против Украины 25 ноября 2018 года является напоминанием о негативных последствиях незаконной аннексии Крымского полуострова для региональной стабильности". 

Кроме того, Европейский союз не будет признавать проведение Россией так называемых выборов на оккупированном полуострове.

Помимо прочего, ЕС отметил негативное влияние усиленной милитаризации Крыма на безопасность в регионе, ухудшение ситуации с правами человека и требуют освобождения Олега Сенцова, Эдема Бекирова, Александра Кольченко, Николая Семены, Владимира Балуха, Эмира-Усэйна Куку и других незаконно задержанных в Крыму.

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18 марта исполнится 5 лет с момента аннексии Россией украинского Крыма и Севастополя. Как пишут московские СМИ, глава РФ Владимир Путин намерен поехать на оккупированный полуостров.

Россия оккупировала украинский Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Евросоюз и США ввели против РФ персональные и секторальные санкции.

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Декларация ЕС к 5-летию аннексии Крыма: твердая поддержка Украины и требования к России

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАРТА 2019, 10:30

Через пять лет после незаконной аннексии Крыма и Севастополя Россией Европейский союз остается твердым в своей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины.

Об этом говорится в декларации верховной представительницы ЕС Федерики Могерини от имени всего блока о ситуации в Крыму и Севастополе, сообщили "Европейской правде" в пресс-службе Европейской службы внешних действий.

В декларации Европейский союз вновь заявляет, что он не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию, которая является нарушением международного права. "Аннексия остается прямым вызовом международной безопасности, что имеет серьезные последствия для международного правопорядка, который защищает территориальную целостность, единство и суверенитет всех государств", - говорится в заявлении.

Европейский союз, как и раньше, остается приверженным полной реализации своей политики непризнания аннексии украинского полуострова, в том числе с помощью санкций. ЕС вновь призывает государства-члены ООН рассмотреть аналогичные меры относительно непризнания в соответствии с резолюцией 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН.

В декларации ЕС осуждает нападение России на украинские суда у Керченского пролива. "Необоснованное применение силы Россией против Украины 25 ноября 2018 года является напоминанием о негативных последствиях незаконной аннексии Крымского полуострова для региональной стабильности", - отмечается в заявлении.

ЕС повторяет свой призыв к России немедленно освободить незаконно захваченных украинских членов экипажа, судна и оборудования.

ЕС осуждает строительство Керченского моста без согласия Украины и называет его еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

ЕС ожидает, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход всех судов через Керченский пролив в Азовское море и из него в соответствии с международным правом. "Незаконные ограничения на такой проход судов имеют негативные экономические последствия для портов Украины в Азовском море и во всем регионе", - отметили в Евросоюзе.

Европейский союз не признает и не будет признавать проведение Российской Федерацией выборов на Крымском полуострове.

ЕС осуждает усиленную милитаризацию полуострова и заявляет, что она продолжает негативно влиять на ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе. ЕС подчеркивает ухудшение ситуации с правами человека на полуострове после аннексии, в частности, нарушение прав крымских татар, осуждает закрытие крымскотатарских СМИ и запрет деятельности Меджлиса.

"ЕС ожидает от России отмены этих решений и прекращения давления на крымскотатарское сообщество. Крымским татарам, украинцам и всем этническим и религиозным общинам на полуострове должна быть обеспечена возможность сохранять и развивать свою культуру, традиции культурного наследия, образование и самобытность", - отметили в Евросоюзе.

ЕС повторяет свой призыв к немедленному освобождению Олега Сенцова, Эдема Бекирова, Александра Кольченко, Николая Семены, Владимира Балуха, Эмира-Усэйна Куку и всех незаконно задержанных в Крыму и осужденных с нарушением международного права.

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Теги: Крым, оккупация, федерика могерини, декларация ес
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