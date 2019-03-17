Декларация ЕС по Крыму: поддержка Украины и претензии к России

Федерика Могерини (фото - Twitter)

К пятой годовщине аннексии Россией украинского Крыма и Севастополя страны Европейского союза подписали декларацию, в которой подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом говорится в декларации верховной представительницы ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини от имени всего блока о ситуации в Крыму и Севастополе, передает Европейская правда со ссылкой на Европейскую службу внешних действий.

"Аннексия остается прямым вызовом международной безопасности, что имеет серьезные последствия для международного правопорядка, который защищает территориальную целостность, единство и суверенитет всех государств", - говорится в заявлении.

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В Евросоюзе отметили, что не признают аннексию украинского полуострова и готовы вводить против причастных к оккупации санкции.

Также страны-члены блока назвали недопустимым строительство Крымского моста и ожидают, что РФ обеспечит беспрепятственный и свободный проход всех судов в Азовское море. Дипломаты осуждают нападение спецназа ФСБ России на корабли ВМС Украины у Керченского пролива и призывают отпустить захваченных в плен украинских моряков: "Необоснованное применение силы Россией против Украины 25 ноября 2018 года является напоминанием о негативных последствиях незаконной аннексии Крымского полуострова для региональной стабильности".

Кроме того, Европейский союз не будет признавать проведение Россией так называемых выборов на оккупированном полуострове.

Помимо прочего, ЕС отметил негативное влияние усиленной милитаризации Крыма на безопасность в регионе, ухудшение ситуации с правами человека и требуют освобождения Олега Сенцова, Эдема Бекирова, Александра Кольченко, Николая Семены, Владимира Балуха, Эмира-Усэйна Куку и других незаконно задержанных в Крыму.

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18 марта исполнится 5 лет с момента аннексии Россией украинского Крыма и Севастополя. Как пишут московские СМИ, глава РФ Владимир Путин намерен поехать на оккупированный полуостров.

Россия оккупировала украинский Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Евросоюз и США ввели против РФ персональные и секторальные санкции.

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