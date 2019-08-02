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Декларация Головина: не указал имущества более чем на 800 000 грн

02.08.2019, 18:09

НАПК заявляет о декларировании экс-главой НП Одесской области недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов

Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило недостоверные сведения в декларации экс-начальника главного управления Нацполиции Одесской области Дмитрия Головина. Об этом сообщается на сайте НАПК.

Отмечается, что по результатам полной проверки декларации Головина за 2017 год НАПК "выявило признаки уголовного правонарушения, связанного с коррупцией - декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц".

В Агентстве установили, что чиновник не задекларировал автомобиль, собственную квартиру и квартиру жены, а также указал недостоверные сведения о своем доходе и доходе жены. В целом сведения, указанные Головиным в декларации, отличаются от достоверных на сумму более 819 тыс. грн.

25 июля НАБУ сообщило о подозрении экс-начальнику главного управления Национальной полиции в Одесской области генералу МВД Дмитрию Головину. Он, его бывший первый зам и двое руководителей частных компаний подозреваются в незаконном завладении крупной партией конфискованных контрабандных сигарет стоимостью около 50 млн грн. 26 июля суд отправил Головина под домашний арест.

Расследование НАБУ начало летом 2018-го. На данный момент следственные действия продолжаются, устанавливаются другие причастные к преступлению.

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напк дмитрий головин коррупция
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