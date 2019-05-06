Декларация командующего ООС: 600 грн дохода и служебное жилье

Александр Сырский (фото - Минобороны)

Новоназначенный командующий Объединенных сил Александр Сырский задекларировал за 2018 год около 650 тысяч гривень доходов, автомобиль Renault Megane и земельный участок площадью в 1000 кв м. Такие данные содержатся в декларации Сырского.

При этом зарплата жены чиновника Тамары Харченко, согласно декларации, составила в 2018 году 7500 грн. Также она получила 10 320 грн помощи при рождении ребенка.

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Кроме того, на жену Сырского задекларирован дачный домик площадью 152 кв м, а также два земельных участка - площадью 2015 кв м и 467 кв м в селе Шамраевке Киевской области.

В документе указано, что супруги пользуются служебной квартирой площадью 105 кв м.

В объектах незавершенного строительства указано машиноместо площадью 13,7 метра квадратных в Киеве.

Пользуется командующий ООС автомобилем Renault Megan 2017 выпуска за 611 000 грн.

Также Сырский имеет счет в Государственном экспортно-импортном банке на 80000 грн, в ПриватБанке - на 85400 грн, в Сбербанке - на 12500 грн. Кроме того чиновник владеет 10000 долл наличными.

Сегодня действующий президент Петр Порошенко назначил командующим операции объединенных сил в Донбассе вместо Сергея Наева генерал-лейтенанта Александра Сырского.