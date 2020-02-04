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Декларация Пристайко: шесть квартир и 2 млн грн дохода

Декларация Пристайко: шесть квартир и 2 млн грн дохода - Фото
Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
04.02.2020, 16:30

Министр иностранных дел за 2019 год получил 690 067 грн зарплаты

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заработал 2 072 520 грн в 2019 году. Об этом свидетельствуют данные электронной декларации чиновника.

Зарплата Пристайко - 690 067 грн, компенсационные выплаты за работу за границей в миссии Украины при НАТО составили 1 382 453 грн.

Министр указал в декларации шесть квартир в Киеве, одна из них недостроенная.

Квартирой площадью 33,5 кв м чиновник владеет совместно с сыном Владимиром, еще одной (72,6 кв м) - вместе с женой и сыном Андреем.

Владелицей трех квартир площадью 77,9 кв м, 54 кв м и 96,3 кв м, а также еще одной недостроенной квартиры в столице площадью 86,9 кв м является жена министра Инна Пристайко.

Она получила 336 000 грн дохода за сдачу имущества в аренду.

На банковских счетах у Пристайко вместе с женой - 204 966 грн, наличными - 42 984 евро и 170 000 грн.

Пристайко в декларации за 2018 год указал, что владеет автомобилем марки BMW модели X1 выпуска 2017 года, данных за 2019 год об авто нет.

Справка. Пристайко родился 20 февраля 1970 года в Килие Одесской области. Дипломат, чрезвычайный и полномочный посланник первого класса. С декабря 2014 года - заместитель министра иностранных дел, руководитель аппарата. В июле 2017 года был назначен главой миссии Украины при НАТО. С 25 июня этого года занимал должность замглавы ОП.

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