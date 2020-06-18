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Дела Майдана. Экс-прокурору сообщили о подозрении за препятствование протесту

Дела Майдана. Экс-прокурору сообщили о подозрении за препятствование протесту - Фото
Майдан Независимости после Революции достоинства (фото - facebook.Vladyslav Rashkovan)
18.06.2020, 10:43

По данным ОГП, экс-прокурор якобы безосновательно согласовал сообщение о подозрении двум незаконно задержанным участникам протестов

Прокуроры Офиса генпрокурора сообщили о подозрении действующему адвокату, экс-прокурору отдела прокуратуры Киева в незаконном препятствовании митингу. Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

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В ОГП заявляют, что экс-прокурор 21 января 2014 года, действуя по предварительному сговору со своими руководителями, а также следователями милиции, безосновательно согласовал сообщение о подозрении в массовых беспорядках двум незаконно задержанным участникам протестов. Затем их арестовали. 

Подозреваемому инкриминируют незаконное препятствование проведению митингов, совершенное должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц. А также злоупотребление служебным положением, служебный подлог и привлечение к ответственности заведомо невиновного.

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Владислав Сердюк
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