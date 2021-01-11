Делегация Украины в ПАСЕ выбрала нового главу. Прежняя заявила о коррупции в Слуге народа

Члены украинская делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) избрали своим главой вместо депутата от Слуги народа Елизаветы Ясько ее коллегу по фракции Марию Мезенцеву. Ясько отреагировала на это решение критически, назвав его результатом "коррупции и девальвации совести".

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По информации депутата Алексея Гончаренко, после трех часов дискуссий за смену главы делегации проголосовали 10 нардепов Слуги народа, двое представителей ОПЗЖ и один — За майбутне.

Гончаренко отметил, что представители Европейской солидарности, Голоса, Батькивщины и некоторые "слуги народа" не голосовали за это решение.

На должность вице-президента ПАСЕ делегация выдвинула депутата от Слуги народа, главу комитета по международным делам Александра Мережко.

Замглавы фракции СН Евгения Кравчук объяснила решение заменить главу делегации новыми вызовами, которые возникли перед Европой. "Для этого нам нужно будет не только акцентировать на том, кто враг, но и заботиться о том, чего хочет друг. Это определенная смена парадигмы делегации, изменение стратегического подхода", – написала она в Facebook.

В чем именно заключается эта "смена парадигмы", Кравчук не уточнила.

Сама Ясько написала в Facebook, что ее сняли с должности "некоторые коллеги из Слуги народа вместе с ОПЗЖ".

Депутат объяснила, что у нее возникли серьезные разногласия с некоторыми коллегами из Слуги народа, "которые прониклись ценностями и действуют методами, несовместимыми с моими идеалами и убеждениями".

"Коррупция и девальвация совести стали нормой жизни некоторых моих коллег по фракции. К этому добавилось откровенное преклонение перед российской повесткой дня страны-агрессора", – считает Ясько.

По ее словам, ранее ей настойчиво советовали пересмотреть свое мнение по принципиальным для Украины вопросам и иначе голосовать в парламенте и в ПАСЕ.

"Я всегда отказывалась, и вот вам ответ", – написала депутат.

Она отметила, что остается членом делегации.

в сентябре 2019 года Ясько избрали главой делегации в ПАСЕ.

Вадим Ребрина

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