Украинская делегация в ПАСЕ избрала руководство

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Постоянная делегация Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) избрала нардепа от Слуги народа Елизавету Ясько главой делегации. Соответствующее решение было принято на заседании делегации, передает корреспондент LIGA.net.

Всего было выдвинуто две кандидатуры. Помимо Ясько на должность главы претендовал еще один нардеп от СН Мария Мезенцева.

По результатам открытого голосования Ясько набрала 13 голосов, а Мезенцева - 7.

Первым заместителем был избран Сергей Соболев (Батькивщина), а заместителем - Рустем Умеров (Голос).

После избрания руководства делегация должна собраться на отдельное заседание и определиться с форматом участия Украины в ПАСЕ.

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